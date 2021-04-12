На Сумщине украинец пытался подкупить пограничницу Украинец на паспортный контроль предоставил ІD-карту, копию загранпаспорта и 100 долларов взятки. Сейчас он передан представителям полиции.

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль «Volkswagen», которым в Россию выезжал наш земляк. На паспортный контроль мужчина предъявил ІD-карту гражданина Украины. Вместе с тем он предоставил копию своего паспорта и объяснил, что действительного документа с собой он не имеет из-за того, что его изъяли правоохранительные органы для проведения следственных действий.

Инспектор пограничной службы объяснила гражданину, что украинцы пересекают государственную границу с РФ только по загранпаспорту. Однако ее ответ не удовлетворил мужчину, и он попытался подкупить ее и предложил неправомерную выгоду в размере 100 долларов США, на что получил категорический отказ.

Взяткодателя и сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины передано Нацполиции.