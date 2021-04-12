При наличии достаточного количества вакцины, сумчанам, которые переболели COVID-19, в прививках не откажут В Сумской областной государственной администрации состоялся онлайн-брифинг, во время которого медицинские эксперты ответили на самые распространенные вопросы врачей и граждан по кампании по вакцинации на Сумщине.

В обсуждении принял участие Тарас Злыденный - директор областного клинического медицинского центра социально опасных заболеваний.

По его словам, надежных данных о том, сколько длится иммунитет после перенесенного СOVID-19, пока нет. Бывают случаи повторного инфицирования. В то же время случаев, когда вакцинация помешала людям, которые переболели COVID-19, в области не зафиксировано.

«Если вы переболели, вам все равно нужно будет делать прививки. Несмотря на то, что прививки нужно прежде всего тем, кто не болел COVID-19, переболевшим людям рекомендуется отложить вакцинацию на 6 месяцев со дня течении COVID-19. При наличии достаточного количества вакцин можно будет прививаться раньше», - отметил Тарас Злыденный и добавил, что антитела являются не единственным звеном противовирусной защиты.

Сам он признался, что вакцинировался, как только появилась такая возможность, хотя переболел всего 4 месяца назад.