В Сумах отложили смягчение карантина из-за бюрократических процедур Сегодня, 20 апреля, проходило заседание исполнительного комитета Сумского городского совета.

На него выносился проект решения о смягчении карантинных ограничений в Сумах, а именно разрешение работать летним площадкам кафе и ресторанов и торговцам непродовольственной группы товаров с определенными условиями. Однако проект решения был снят с повестки дня.

Как объяснил мэр Сум Александр Лысенко, правовое управление изучило опыт других городов Украины, в которых также «красная зона» по карантину, и подготовило проект решения. С ним мэр ходил к главе Сумской ОГА Василию Хоме, который передал документы в свое правовое управление. На четверг готовится заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, затем городской, потом уже исполком. Так что сумским предпринимателям придется подождать минимум до конца недели.

- Так как нужно соблюсти процедуру, - подытожил мэр.