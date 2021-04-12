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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:22443

В Лебедине выявлен нефтезавод, грубо нарушающий требования по охране труда

Управление Гоструда продолжает активно вести работу в сфере выявления нелегального оборота горючего на территории Сумщины.

По результатам одной из внеплановых проверок на территории города Лебедин Сумской области было выявлено «мини-нефтезавод». В ходе проведенного мероприятия установлено 62 нарушения нормативно-правовых актов по охране труда, большинство из которых несут угрозу жизни и здоровью работников. По результатам проверки руководителя предприятия обязали в месячный срок устранить нарушения требований безопасности. Кроме того, за грубое нарушение законодательства по охране труда руководителю придется отвечать ч. 5 ст. 41 КУаАП.

К слову, вышеуказанное предприятие неоднократно показывало свое безответственное отношение к нормам охраны труда. Так в начале 2020 года специалисты Гоструда провели плановую проверку, в ходе которой выявлено 73 нарушения законодательства в сфере охраны труда. Руководителю был установлен срок устранения нарушений, но предписание не выполнили. В результате произошла внеплановая проверка выполнения требований ранее выданного предписания, в ходе которой инспекторы обнаружили 53 нарушения.

С целью защиты работников предприятия и граждан, которые могут находиться на территории организации в Сумской отдела полиции (Сумы) Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Управлением Гоструда было направлено заявление о факте совершения уголовного преступления по ч.1 ст.272 УК Украины и ч.1 ст.273 УК Украины. Кроме того, с целью соответствующего реагирования в Сумской областной государственной администрации направлено письмо о выявленных признаков уголовных преступлений.

В связи с многочисленными нарушениями, несущие угрозу жизни и здоровью наемных работников Управлением было подано исковое заявление в Сумской окружной административный суд о принятии мер к указанного предприятия о запрете эксплуатации оборудования повышенной опасности и проведение работ повышенной опасности, сообщает пресс-служба ведомства.

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