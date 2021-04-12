Ахтырские полицейские поймали дачного вора Злоумышленник, проникнув на территорию чужого дачного домохозяйства, похитил водяной насос.

За помощью к работникам Ахтырского районного отдела полиции обратилась 63-летняя жительница села Грунь. Женщина рассказала, что из ее дачного дома исчез водяной насос.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 55-летний житель села Малая Павловка. В содеянном он сознался.

Работники полиции изъяли похищенную вещь и вернули владелице.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.