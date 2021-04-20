На Сумщине всего 97 новых случаев заболевания COVID-19: 20 летальных По состоянию на 20 апреля в Сумской области 69 067 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 97 человек (Белопольский район - 5, Бурынский район - 7, Великописаревский район - 2, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 1, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 13, Ахтырка - 3, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 18, Ромны - 4, Сумы - 12, Сумской район - 11, Тростянецкий район - 12, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1011 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 20 (Белопольский район - 1, Глухов - 2, Конотоп - 3, Недригайловский район - 1, Сумы - 9, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 2, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 57 079 человек, из них за минувшие сутки - 681 (Белопольский район - 11, Бурынский район - 9, Великописаревский район - 7, Глухов – 15, Глуховский район - 4, Краснопольский район - 11, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 4, Недригайловский район - 15, Ахтырка - 20, Ахтырский район - 14, Путивльский район - 33, Ромны - 66, Роменский район - 20, Середина-Будский район - 3, Сумы - 288, Сумской район – 31, Тростянецкий район - 1, Шостка - 117, Шосткинский район - 4, Ямпольский район - 7).