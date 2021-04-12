Нацкомиссия планирует оштрафовать "Сумыоблэнерго" на максимальные 1,7 миллиона

Соответствующий проект постановления планируют рассмотреть на заседании регулятора 21 апреля.

"Наложить штраф в размере 1,7 млн грн на АО "Сумыоблэнерго" за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии и нарушения Лицензионных условий по распределению электрической энергии", – говорится в проекте постановления.

Согласно обоснованию к документу, в "Сумыоблэнерго" поступило заявление от физического лица-предпринимателя о присоединении электроустановки с целью увеличения разрешенной к использованию мощности.

В то же время, по данным НКРЭКУ, электроустановки предпринимателя присоединены к электросетям другого субъекта хозяйствования, которые принадлежат АО "Укртелеком".

"Сумыоблэнерго" выдал проект договора о присоединении, учитывая величину существующей разрешенной мощности от трансформатора другого объекта без согласования, чем нарушил условия предоставления услуги по присоединению.

Еще одним нарушением в обосновании решения указано неверное определение типа присоединения. Договором между ОСР и физлицом-предпринимателем было определено присоединение электроустановок мощностью 100 кВт (85 кВт как дополнительная) как стандартное, а по решению НКРЭКУ определены две ступени стандартного присоединения (первая степень (до 16 кВт включительно) и вторая степень (от 16 кВт до 50 кВт включительно).

Также, как указали в НКРЭКУ, неправильно была определена точка присоединения, не согласовано место установки электросчетчика и отказ в услугах информационно-консультационного центра.