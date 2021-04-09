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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:21385

Замгубернатора Сумщины по ЖКХ в три раза беднее жены

Виталий Максименко, оставшись от предыдущего губернатора, в 2020 году проработал в Сумской ОГА 5,5 месяцев.

За это время получил 252 тыс. грн, что в среднем 45,8 тыс. грн. Также он получил 222 тыс. грн в Госуадитслужбе и 70 тыс. грн от отчуждения движимого имущества (вероятно автомобиль Seat Ibiza Sport 2008 г.в.). Всего – 544 тыс. грн (годом ранее его доходы составили 391 тыс. грн).

Его жена Ярослава была намного успешнее мужа: 914 тыс. грн – доход, выплаченный самозанятому лицу от ОО «Трансперенси Интернешнл Украина»; 586,5 тыс. грн – доход от предпринимательства; 75,5 тыс. грн – зарплата на основном месте работы в ОО «Консультационный центр поддержки малого и среднего бизнеса»; 39,5 тыс. грн – зарплата по совместительству в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт им. Сикорского»; 15 тыс. грн – зарплата на основном месте работы в ООО «Сталекс и Партнеры»; 10 тыс. грн – соцпомощь; 5 тыс. грн - возвратная финансовая помощь от ООО «Сталекс и Партнеры». Всего – 1,645 млн грн (в 2019 году - 644 тыс. грн).

Также жена имеет корпоративные права более, чем на 1 млн грн и является конечным бенефициаром в четырех фирмах (в прошлом году добавилась одна): две в Киеве, по одной на Львовщине и Симферополе (!).

Виталий Максименко пополам с женой владеют квартирой 75,5 кв. м в Киеве, также арендует комнату 18,5 кв. м в Киеве и квартиру неизвестной площади в Сумах. Имеет автомобиль Mazda 6.0 2014 года, купленную в 2019 году за 10 тыс. грн (!).

Из денежных активов у чиновника нет ничего, у жены – 20 тыс. долларов кэша и 6001 грн в банках. Все остальное проедается. Двое детей все же…

Политика
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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