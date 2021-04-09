Кто самый бедный из замов губернатора Сумщины? Единственный зам, оставшийся еще от Ирины Купрейчик, 8 месяцев исполнявшей обязанности главы Сумской ОГА в 2019-2020 годах, он же руководитель аппарата Игорь Кальченко проработал в 2020 году почти 11 месяцев.

За это время получил 332 тыс. грн (в среднем 30 тыс. грн в месяц), кроме того, 37,5 тыс. грн в исполкоме Сумского горсовета, где работал в правовом управлении. Годом ранее его доходы составили 314 тыс. грн (26 тыс. грн в месяц).

Его жена Анастасия работает в пресс-службе Сумской мэрии, где получила 180 тыс. грн (в среднем 15 тыс. грн в месяц). Годом ранее 60 тыс. грн в телекомпании «СТС» и 30 тыс. в мэрии.

Чиновник имеет в совместной собственности с родителями две квартиры – 31 и 62 кв. м. Жена владеет вместе с матерью квартирой 48 кв м. Также у нее в кубышке 10 тыс. долларов, которые она декларирует с 2019 года.