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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:19271

Что задекларировал новый замгубернатора Сумщины

Новый замгубернатора Вячеслав Печененко, которого Василий Хома выписал из Нацполиции приступил к работе в облгосадминистрации только в январе 2021 года.

В полиции он получал в среднем 62,5 тыс. грн в месяц - 631 тыс. грн (годом ранее его зарплата была 533 тыс. грн). С такой зарплатой он не погнушался взять еще и матпомощь 44 тыс. грн. Плюс ему полагалось денежное вознаграждение как участнику боевых действий – 1390 грн. Уже в 2021 году ему выплатили еще и 146 тыс. грн единоразовой денежной помощи при увольнении со службы в полиции.

Его жена Лариса за год ничего не заработала, но владеет жилым домом в 28 кв м. и 371 кв. м земли в Днепре. Также они вместе владеют квартирой 61 кв. м. А он сам 2 га в Херсонской области и 24 сотками в Киевской. Также чиновник владеет автомобилем «Рено Меган» 2017 г.в. И все, денежных активов семья не накопила.

Политика
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Цитата

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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