В Шостке на территории учебного заведения устроили пьянку В Шостке сотрудники группы реагирования патрульной полиции совместно с ювенальными полицейскими привлекли к административной ответственности двух местных жителей, которые употребляли спиртные напитки в компании несовершеннолетних ребят на территории одного из учебных заведений.

На мужчин были составлены административные протоколы по статье 180 «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения» и статьей 178 «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде» Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это правонарушение им грозит штраф.

Правоохранители обращаются к родителям несовершеннолетних детей с просьбой контролировать досуг своих потомков, интересоваться их кругом друзей и знакомых и тем, как они проводят время за пределами семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.