В Глухове подросток отравился алкоголем Вечером 18 апреля в местную больницу был доставлен 14-летний парень в состоянии алкогольного опьянения.

О подростке с алкогольным отравлением в полицию сообщили врачи. В медицинское учреждение были направлены правоохранители.

По словам 14-летнего парня, спиртным его угостили незнакомые граждане, когда он гулял в парке. От выпитого ему уже дома стало плохо, и напуганная мать отправила сына в больницу.

Несовершеннолетнему медики оказали необходимую помощь и отпустили с родителями домой. Ювенальные полицейские г. Глухов начали проверку факта отравления алкоголем, в рамках которой устанавливают лиц, которые угощали спиртным подростка.

Правоохранители обращаются к родителям несовершеннолетних детей с просьбой контролировать досуг своих потомков, интересоваться их кругом друзей и знакомых и тем, как они проводят время за пределами семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.