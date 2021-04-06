В Сумах разоблачена группа компаний в уклонении от уплаты налога на 8 млн гривен

Схема состояла в следующем: должностные лица одного из обществ осуществляли документальное оформление бестоварных операций по приобретению минеральных удобрений и сельскохозяйственного принадлежности субъектов хозяйствования, имеющих признаки «фиктивности» и входящих в состав конвертационно-транзитных групп.
Компания-заказчик перечисляла на счета этих групп безналичные средства для конвертации в наличные, а полученные наличные средства тратила на хозяйственные нужды подконтрольных предприятий, в т.ч. на приобретение за наличные сельскохозяйственной продукции, которую не учитывали, у физических лиц, занимающихся фермерским хозяйством.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры работники ГУ ГФС в Сумской областина основании постановления районного суда г. Сумы провели ряд обысков офисных и нежилых помещений, имущественных комплексов.
По результатам следственных действий обнаружено компьютерную технику, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности, минеральные удобрения и сельскохозяйственную продукцию. Общая ориентировочная стоимость ТМЦ составляет более 5 млн грн.
Продолжается расследование.