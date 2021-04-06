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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:42530

Мэр Сум опроверг информацию о планах застройки городского парка

Мэр Сум Александр Лысенко поднял вопрос появившейся информации о возможной застройке парка многоэтажками во время аппаратного совещания сегодня, 19 апреля.

- Андрей Викторович, разъясните ситуацию, - обратился он к главному архитектору города г-ну Кривцову. – Мы выиграли суды по земле в парке, вернули в коммунальную собственность 5 га, которые с 2002 или 2005 года были в аренде у «Восточно-немецкой компании», которая не платила за аренду. Теперь кто-то нагнетает ситуацию, что будут строить многоэтажки в парке. Вы же знаете мою позицию: у нас в парке Кожедуба мы увеличиваем теннисные корты, строим футбольное поле там, где обычно люди играют.

- Целевое назначение у тех двух земельных участков, суды по которым мы выиграли, осталось тем же, что было в 2005 году, - ответил Андрей Кривцов. – Но согласно градостроительной документации, которая существует на сегодня, на этих территориях возможно размещение только спортивных сооружений. Но многоэтажная застройка не предусматривается и запрещена в этой части парка.

- Спасибо, поэтом уговорим всей громаде, что в парке не может быть никакой многоэтажной застройки априори. Мы этого не допустим, - подытожил он. – А вот, что мы там готовим, можно рассказать. У нас уже есть проект подвода коммуникаций, ремонта тротуаров, освещения, установка лавочек. Это первая очередь. Дальше будем обсуждать с громадой, что люди хотят видеть в нашем парке. Также в наших планах создание центра декоративных культур, где выращивать саженцы, чтобы высаживать их по всему городу. Это территория около 5 га ближе к ул. 20 лет Победы.

Общество
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