В Сумах начались проблемы с кислородом для больных коронавирусом Могут начать лечить больных промышленным кислородом вместо медицинского.

Об этом сегодня, 19 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на сегодня почти 80% пациентов, которые попадают в больницы, требуют кислородной поддержки. Сейчас сложилась ситуация с дефицитом медицинского кислорода. Такая ситуация не только в Сумах, но и по всей Украине. Предприятия – производители кислорода не справляются с необходимыми объемами, в том числе и с сумским, которое является единственным в области. На сегодня Министерство здравоохранения внесло изменения в Постановление, что для предоставления больным коронавирусной болезнью можно использовать не медицинский, а промышленный кислород. Кроме того, не всем больным достаточно того потока кислорода, который может обеспечить кислородный концентратор.

На прошлой неделе кислород больницам предоставляли ЗАО «Технология» и АО «Насосэнергомаш», а также коммунальные предприятия, у которых есть резерв.