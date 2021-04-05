В Сумах ситуация с коронавирусом стабилизируется Об этом сегодня, 19 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю диагноз COVID-19 подтвердился у 1328 сумчан, что на 17,5% меньше, чем неделей раньше. В том числе у 51 ребенка и 44 медработников. Правда, умерло 25 человек (неделей ранее 18). На сегодня почти 12% сумчан уже переболели коронавирусом.

Выздоровело за неделею 1172, в том числе 55 детей и 24 медработника. 4991 сумчан продолжают болеть. Всего в Сумах 380 летальных случаев, что составляет 1,2% от всех заболевших. Это меньше областного показателя – 1,4% и украинского – 2%.

Из 1286 заболевших детей 85% выздоровело, 194 лечатся. Из 1328 медработников выздоровело 95%, 59 лечатся.