На Сумщине 586 новых случаев заболевания коронавирусом: 32 летальных По состоянию на 17 апреля в Сумской области 68 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 586 человек (Белопольский район - 3, Бурынский район - 13, Великописаревский район - 7, Глухов - 21 Глуховский район - 10, Конотоп - 59, Конотопский район - 14, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район – 22, Лебедин - 1, Лебединский район - 2, Липоводолинский район – 22, Недригайловский район - 20, Ахтырка – 17, Ахтырский район - 4, Путивльский район - 3, Ромны - 13, Роменский район - 4, Сумы - 289, Сумской район - 35, Тростянецкий район - 15, Шостка - 5, Ямпольский район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 988 летальных случая, из них за минувшие сутки - 32 – это рекорд! (Белопольский район - 1, Бурынский район - 1, Глуховский район - 1, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 1, Недригайловский район - 2, Ромны - 3, Сумы - 10, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3, Шостка - 3, Шосткинский район - 2, Ямпольский район - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 55845 человек, из них за минувшие сутки - 626 (Белопольский район - 26, Бурынский район - 1, Глухов – 31, Глуховский район - 7, Конотоп - 62, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 57, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 24, Недригайловский район - 30, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 1, Ромны - 9, Роменский район - 9, Середина-Будский район - 2, Сумы - 292, Сумской район - 20, Шостка - 33, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 12).