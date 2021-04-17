Ситуация с коронавирусом в Украине 14984 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 апреля 2021 года.

В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4100 человек; выписаны из больниц - 4327 человек; летальных случаев - 440; выздоровели - 9736 человек; осуществлено тестирований за сутки - 105215 (в частности методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213.

За все время пандемии в Украине заболело - 1936228 человек; выздоровели - 1475556 человек; летальных исходов - 39 536; проведения ПЦР-тестов - 8915393.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев -1112 случаев;

- Винницкая область - 344 случая;

- Волынская область - 342 случая;

- Днепропетровская область - 1169 случаев;

- Донецкая область - 741 случай;

- Житомирская область - 439 случаев;

- Закарпатская область - 187 случаев;

- Запорожская область - 666 случаев;

- Ивано-Франковская область - 147 случаев;

- Киевская область - 965 случаев;

- Кировоградская область - 214 случаев;

- Луганская область - 248 случаев;

- Львовская область - 793 случая;

- Николаевская область - 432 случая;

- Одесская область - 1097 случаев;

- Полтавская область - 745 случаев;

- Ривненская область - 518 случаев;

- Сумская область - 586 случаев;

- Тернопольская область - 378 случаев;

- Харьковская область - 1386 случаев;

- Херсонская область - 294 случая;

- Хмельницкая область - 644 случая;

- Черкасская область - 695 случаев;

- Черновицкая область - 248 случаев;

- Черниговская область - 594 случая.