Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 4100 человек; выписаны из больниц - 4327 человек; летальных случаев - 440; выздоровели - 9736 человек; осуществлено тестирований за сутки - 105215 (в частности методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213.
За все время пандемии в Украине заболело - 1936228 человек; выздоровели - 1475556 человек; летальных исходов - 39 536; проведения ПЦР-тестов - 8915393.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев -1112 случаев;
- Винницкая область - 344 случая;
- Волынская область - 342 случая;
- Днепропетровская область - 1169 случаев;
- Донецкая область - 741 случай;
- Житомирская область - 439 случаев;
- Закарпатская область - 187 случаев;
- Запорожская область - 666 случаев;
- Ивано-Франковская область - 147 случаев;
- Киевская область - 965 случаев;
- Кировоградская область - 214 случаев;
- Луганская область - 248 случаев;
- Львовская область - 793 случая;
- Николаевская область - 432 случая;
- Одесская область - 1097 случаев;
- Полтавская область - 745 случаев;
- Ривненская область - 518 случаев;
- Сумская область - 586 случаев;
- Тернопольская область - 378 случаев;
- Харьковская область - 1386 случаев;
- Херсонская область - 294 случая;
- Хмельницкая область - 644 случая;
- Черкасская область - 695 случаев;
- Черновицкая область - 248 случаев;
- Черниговская область - 594 случая.