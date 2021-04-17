Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:56284

Ситуация с коронавирусом в Украине

14984 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 апреля 2021 года.

В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4100 человек; выписаны из больниц - 4327 человек; летальных случаев - 440; выздоровели - 9736 человек; осуществлено тестирований за сутки - 105215 (в частности методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213.

За все время пандемии в Украине заболело - 1936228 человек; выздоровели - 1475556 человек; летальных исходов - 39 536; проведения ПЦР-тестов - 8915393.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев -1112 случаев;

- Винницкая область - 344 случая;

- Волынская область - 342 случая;

- Днепропетровская область - 1169 случаев;

- Донецкая область - 741 случай;

- Житомирская область - 439 случаев;

- Закарпатская область - 187 случаев;

- Запорожская область - 666 случаев;

- Ивано-Франковская область - 147 случаев;

- Киевская область - 965 случаев;

- Кировоградская область - 214 случаев;

- Луганская область - 248 случаев;

- Львовская область - 793 случая;

- Николаевская область - 432 случая;

- Одесская область - 1097 случаев;

- Полтавская область - 745 случаев;

- Ривненская область - 518 случаев;

- Сумская область - 586 случаев;

- Тернопольская область - 378 случаев;

- Харьковская область - 1386 случаев;

- Херсонская область - 294 случая;

- Хмельницкая область - 644 случая;

- Черкасская область - 695 случаев;

- Черновицкая область - 248 случаев;

- Черниговская область - 594 случая.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Тесты ПДД онлайн - подготовка будущих автомобилистов
Вчера 18:06
В Сумах на Горького снесли вовсе не церковь - здесь варили пиво, шили шинели и валяли валенки
Вчера 09:18
100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
15.04.2021 15:36
Один щит — масса возможностей для рекламы
14.04.2021 15:55
Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
13.04.2021 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
12.04.2021 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
12.04.2021 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.