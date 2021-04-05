Спасателям пришлось доставать тела погибших в ночной аварии на Сумщине 15 марта в 22.10 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-7 Киев –Сумы - Юнаковка вблизи села Перекоповка.

Как выяснилось, водитель автомобиля «ДАФ», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым микроавтобусом «Мерседес-Спринтер». В результате столкновения водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия.

Для того, чтобы достать тела погибших, на место происшествия было направлено дежурное спасательное отделение Центра, которое с помощью специальных гидравлических инструментов достали тела погибших из искореженного автомобиля.

Причину и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.