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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Что сделают на Сумщине за 131 млн грн из Госфонда регионального развития

На Сумщине в 2021 году 16 проектов будут финансироваться за средства Государственного фонда регионального развития.

Перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2021 году за счет средств ГФРР, определен в распоряжении Кабмина от 12 апреля 2021 № 297-р.

Согласно распоряжению, на региональное развитие Сумщины направят более 131 млн грн.

Эти средства будут направлены на реализацию 16 проектов. В частности, более 11 млн будет потрачено на строительство Сумской областной клинической больницы по ул. Ковпака в г. Сумы (вторая очередь), 20,9 млн грн - на строительство детского сада в 12-м микрорайоне по ул. Интернационалистов в г. Сумы; 3,7 млн - на капитальный ремонт главного корпуса областного онкологического диспансера по ул. Привокзальной в г. Сумы; 10 млн - на строительство полигона для складирования твердых бытовых отходов на территории Верхнесыроватского сельского совета Сумского района.

Также за счет ГФРР будет построено спортивная площадка с футбольным полем с искусственным покрытием на территории Поповского УВК (почти 2,7 млн грн), осуществлен капитальный ремонт здания Новослободского УВК (почти 533 тыс. грн) и Роменской СОШ №7 (13,7 млн грн), реконструкцию стадиона имени В.Куца по ул. Кенига в г. Тростянец (более 11 млн грн), Недригайловской специализированной ООШ (15,7 млн грн), реставрацию памятника архитектуры местного значения Мужской гимназии в г. Ахтырка (12 млн грн).

Кроме того, согласно распоряжению, средства будут направлены на строительство очистных сооружений с. Беловод Роменского района (5,6 млн грн), реконструкцию стадиона Стецковской СОШ Сумской районного совета (почти 700 тыс. грн), Краснопольской СОШ (5,9 млн грн), капитальный ремонт здания Воронежской амбулатории Шосткинского районного центра первичной медицинской помощи (2,2 млн грн), Шосткинского дошкольного учебного заведения № 11 «Сказка» (10,4 млн грн), капитальный ремонт асфальтового покрытия и лыжероллерной трассы на городском стадионе «Дружба» в г. Глухов (почти 4,7 млн грн).

Общество
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