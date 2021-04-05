На регіональний розвиток Сумщини спрямують 131 млн грн Про це повідомив нардеп Михайло Ананченко, який очолює Сумський обласний осередок партії "Слуга народу".

Відповідний перелік інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердив Уряд. Також у переліку було враховано пропозиції депутатів-мажоритарників Тетяни Рябухи і Миколи Задорожнього.

Проекти-2021:

⁃ У Сумах на понад 11 млн грн буде профінансовано будівництво другої черги “Сумської обласної клінічної лікарні”;

⁃ З'явиться довгоочікуваний дитячий садок у 12 мікрорайоні по вул. Інтернаціоналістів, на це спрямували майже 21 млн грн;

⁃ Капітально відремонтують головний корпус обласного онкологічного диспансеру;

⁃ За 11 млн грн реконструюють стадіон імені Куца у Тростянці;

⁃ За понад пів мільйона гривень відремонтують Новослобідський навчально-виховний центр;

⁃ Реставрація чекає на пам’ятку архітектури Чоловічу гімназію в Охтирці;

⁃ На понад 10 млн грн термомодернізують шосткинський дитячий садок “Казка";

⁃ На стадіоні "Дружба" у Глухові з'явиться асфальтне покриття та лижеролерна траса, вартістю понад 4,5 млн грн.

®