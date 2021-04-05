На регіональний розвиток Сумщини спрямують 131 млн грн

Відповідний перелік інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердив Уряд. Також у переліку було враховано пропозиції депутатів-мажоритарників Тетяни Рябухи і Миколи Задорожнього.
Проекти-2021:
⁃ У Сумах на понад 11 млн грн буде профінансовано будівництво другої черги “Сумської обласної клінічної лікарні”;
⁃ З'явиться довгоочікуваний дитячий садок у 12 мікрорайоні по вул. Інтернаціоналістів, на це спрямували майже 21 млн грн;
⁃ Капітально відремонтують головний корпус обласного онкологічного диспансеру;
⁃ За 11 млн грн реконструюють стадіон імені Куца у Тростянці;
⁃ За понад пів мільйона гривень відремонтують Новослобідський навчально-виховний центр;
⁃ Реставрація чекає на пам’ятку архітектури Чоловічу гімназію в Охтирці;
⁃ На понад 10 млн грн термомодернізують шосткинський дитячий садок “Казка";
⁃ На стадіоні "Дружба" у Глухові з'явиться асфальтне покриття та лижеролерна траса, вартістю понад 4,5 млн грн.
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