В Сумах обвиняемый в изнасиловании подросток не явился в суд Ему должны были избирать меру пресечения после обвинительного приговора в суде первой инстанции.

14 апреля должно было состояться судебное заседание в Сумском апелляционном суде по мере пресечения бывшему кадету, который обвиняется в изнасиловании два года назад.

Однако ни он, ни его адвокаты, не явились в суд. Апелляционный суд вынес постановление о принудительном приводе в суд бывшего воспитанника «Кадетского корпуса» Владислава Кривошея.

Ситуацию прокомментировала в Фейсбуке пострадавшая Ирина Челоманова.

«Сегодня, 14 апреля, не состоялось судебное заседание.

Впрочем, ничего удивительного и вполне ожидаемо, так как защитник обвиняемого Сердюк уехала в Египет - ОТДЫХАТЬ, а сам обвиняемый, и его законный представитель, не явились в суд по непонятным причинам. Второй защитник Быдюков - УМЫЛ РУКИ, сообщив, что у него с обвиняемым закончился договор. Я так понимаю, что Быдюков отказался от защиты Кривошея!

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и моего адвоката о «приводе» обвиняемого и ходатайство о привлечении адвоката для обвиняемого из безоплатной правовой помощи на одно заседание, которое должно состоятся 16 апреля, в 13-00», - написала она в Фейсбуке.