В Сумах дали по 7 лет двум разбойникам, напавшим на соседа К 7 годам лишения свободы осуждены двое парней за разбойное нападение на соседа.

Окружной прокуратурой. Суммы в суде доказана вина 27-летнего и 28-летнего парней в разбойном нападении на соседа.

Установлено, что событие произошло 10 августа 2020 года в г. Сумы. Во дворе многоэтажки парни встретили своего соседа, которому предложили выпить. Некоторое время они все вместе общались у местного магазинчика, распивая спиртные напитки. Впоследствии мужчина решил пойти домой. Молодые пошли за ним. Когда он уже подходил к двери своей квартиры, они ударили его по голове сзади, после чего затащили в квартиру. Там пострадавшему нанесли еще несколько ударов, от которых он потерял сознание. Когда пришел в себя, выявил исчезновение 4800 грн, телевизора и медиацентра. Похищенное имущество парни сдали в ломбард, указав, что это частная собственность одного из них. У 49-летнего пострадавшего диагностированы сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.

По приговору суда обвиняемых признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и двух приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья (ч. 3 ст. 187 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.