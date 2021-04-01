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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:371289

В Сумах в перинатальном центре умер ребенок: комментарии чиновника

О смерти ребенка в областном перинатальном центре сообщила сумчанка Елена Соул.

«Сегодня на Басах умер ребенок. Врачи ничего не сделали. Не едьте туда рожать. Там убивают детей. Сегодня убили моего внука. Я не знаю, будут ли спасать маму ребенка, или оставят ее одну. Она до этого была одна. Суббота и воскресенье, ей не помогли ничем», - написала она.

Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко прокомментировал этот случай «Данкор онлайн»:

«Жінка,30 тижнів вагітності. Ковід.

Госпіталізована минулого тижня в перинатальний центр. Лікувалася відповідно до протоколів.

Вчора на фоні високої температури, зафіксовано завмирання плоду.

Штучні пологи.

Свекруха жінки влаштувала паніку в закладі, прорвалася в червону зону, заявляла, що вона шаман, поведінка її була агресивною, емоційні дописи в соцмережах.

Вся медична допомога жінці надавалася відповідно до протоколів і важкості стану».

Общество
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