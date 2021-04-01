В Сумах в перинатальном центре умер ребенок: комментарии чиновника

«Сегодня на Басах умер ребенок. Врачи ничего не сделали. Не едьте туда рожать. Там убивают детей. Сегодня убили моего внука. Я не знаю, будут ли спасать маму ребенка, или оставят ее одну. Она до этого была одна. Суббота и воскресенье, ей не помогли ничем», - написала она.
Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко прокомментировал этот случай «Данкор онлайн»:
«Жінка,30 тижнів вагітності. Ковід.
Госпіталізована минулого тижня в перинатальний центр. Лікувалася відповідно до протоколів.
Вчора на фоні високої температури, зафіксовано завмирання плоду.
Штучні пологи.
Свекруха жінки влаштувала паніку в закладі, прорвалася в червону зону, заявляла, що вона шаман, поведінка її була агресивною, емоційні дописи в соцмережах.
Вся медична допомога жінці надавалася відповідно до протоколів і важкості стану».