На Сумщине 65 809 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 13 апреля в Сумской области 65 809 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 179 человек (Белопольский район - 6, Великописаревский – 6, Глуховский район – 6, Конотоп - 12, Конотопский район - 7, Краснопольский – 1, Лебедин – 1, Недригайловский район - 7, Ахтырка – 1, Ахтырский – 13, Путивльский – 41, Ромны – 15, Роменский район - 2, Сумы - 33, Сумской район – 7, Тростянецкий – 15, Ямпольский – 6.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 935 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 20 (Белопольский район – 1, Глухов – 1, Глуховский – 1, Краснопольский – 2, Недригайловский – 2, Сумы – 7, Сумской - 2, Шосткинский – 2, Ямпольский - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 53 823 человека, из них за минувшие сутки - 527 (Белопольский район - 16, Великописаревский – 1, Глухов – 8, Глуховский – 3, Конотоп - 3, Конотопский – 2, Краснопольский район - 3, Кролевецкий – 22, Лебедин – 3, Недригайловский – 19, Ахтырка – 6, Ахтырский – 3, Путивльский – 33, Ромны – 7, Роменский район - 38, Сумы - 221, Сумской район – 28, Тростянецкий – 24, Шостка – 71, Шосткинский – 4, Ямпольский – 7).