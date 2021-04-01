В Сумах врача роддома подозревают в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей В Сумах врач подозревается в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для младенца.

Ювенальными прокурорами Окружной прокуратуры г. Сумы 12 апреля сообщено о подозрении врачу акушеру-гинекологу консультативно-диагностического отделения коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Областной клинический перинатальный центр» в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для младенца (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

По данным следствия, 9 ноября 2020 года в перинатальный центр была госпитализирована беременная женщина. Во время родов врач акушер-гинеколог установила роженице неточный диагноз и применила операцию «вакуум-экстракции» без необходимых на то показаний. Более того, врач силой выдавливала плод категорически недопустимым методом. Девочка родилась с асфиксией тяжелой степени и с тяжелыми телесными повреждениями, длительное время находилась в коме.

Согласно заключению экспертов, избежать тяжелых последствий у ребенка было возможно при условии своевременного проведения родоразрешения путем кесарева сечения.

Досудебное следствие проводится следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.