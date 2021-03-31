Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику сегодня, 12 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии предоставила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в городских больницах лечатся 314 взрослых пациента с COVID-19.

В 5-йбольнице 240 человек, 160 из них на кислородной поддержке, 14 в отделении интенсивной терапии, 8 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице 31 пациент, 25 получают кислород свободным потоком, 4 на неинвазивной вентиляции легких.

В центральной городской больнице 43 человека, 8 в интенсивной терапии, все на кислородной поддержке.

В детской больнице 26 человек, 3 в интенсивной терапии. Кроме того, 25 человек с другой инфекционной патологией.

В городских больницах осталось 17 свободных коек для взрослых и 64 для детей, Все с кислородом.

Кроме того, горожане лечатся в областных лечебных учреждениях:

- в областном центре инфекционных болезней 62 человека, 56 из них на кислородной поддержке, 4 в интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.

- в областном госпитале ветеранов 80 пациентов, получают кислород свободным потоком 56, 3 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

- в Сумской центральной районной больнице – 9, все получают кислород.

- в областной больнице – 94 человека, 4 в интенсивной терапии, 4 на ИВЛ.