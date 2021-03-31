На Сумщине еще 677 случаев заболевания коронавирусом На утро 10 апреля в Сумской области подтверждено 64 615 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу добавилось 677 случаев. Выздоровело 194 человека, - всего 52 863. Умерло 9, - всего 909. Лечатся 10 843.

В Украине 17463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4709 человек; летальных случаев - 398; выздоровели - 10722 человека; осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54420, методом ИФА - 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44861).

За все время пандемии в Украине заболело - 1841137 человек; выздоровели - 1405826 человек; летальных исходов - 36 779; проведения ПЦР-тестов - 8622424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.