На Сумщине 64 615 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 10 апреля в Сумской области 64 615 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 677 человек (Белопольский район - 13, Бурынский район - 2, Великописаревский район - 4, Глухов – 34, Глуховский район - 9, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 12, Лебедин - 8, Лебединский район - 4, Липоводолинский – 36, Недригайловский район - 12, Ахтырка - 7, Ахтырский район - 8, Ромны - 47, Роменский район - 11, Сумы - 383, Сумской район - 39, Тростянецкий район - 19, Шостка - 12, Шосткинский район - 2, Ямпольский район - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 909 летальных случая, из них за минувшие сутки - 9 (Белопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Сумы - 5, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 52 863 человек, из них за минувшие сутки - 194 (Белопольский район - 11, Бурынский район - 24, Великописаревский район - 7, Глухов - 10, Глуховский район - 4, Краснопольский район - 6, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 3, Ромны - 10, Роменский район - 9, Середина-Будский район - 10, Сумы - 59, Сумской район - 13, Тростянецкий район - 12, Шостка - 13, Ямпольский район - 1).