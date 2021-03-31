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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с «Металлистом 1925» (трансляция)

Сегодня, 10 апреля, в Сумах пройдет матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

В 16:00 на поле стадиона «Юбилейный» в Сумах выйдут липоводолинский «Альянс» и харьковский «Металлист 1925».

Форма команд в чемпионате:

«Альянс»: 19 матчей, 8 побед, 4 ничьи, 7 поражений, мячи: 23-18, 28 очков, 9 место

«Металлист 1925»: 20 матчей, 11 побед, 5 ничьих, 4 поражения, мячи: 18-14, 38 очков, 3 место

Предыдущие матчи команд:

5 апреля. «Кристалл» 0:0 «Альянс»

5 апреля. «Полесье» 0:0 «Металлист 1925»

Лучшие бомбардиры команд:

«Альянс» Сергей Загинайлов (7 голов)

«Металлист 1925»: Юрий Батюшин (9 голов)

Соперник: ФК «Металлист 1925» (Харьков)

Футбольный клуб «Металлист 1925» было создано в Харькове 17 августа 2016. Первый состав команды был сформирован на основе футболистов молодежной академии харьковского «Металлиста». С 2016 по 2018 годы команда сделала стремительный рывок от Чемпионата Украины среди любителей в Первую лигу. Сезон 2019/20 в Первой лиге харьковчане завершили на седьмом месте, в Кубке Украины завершили выступления на стадии 1/32 финала. «Металлист 1925» позиционирует себя как народный клуб, совладельцем которого может стать любой болельщик. Юридически «Металлист 1925» не является правопреемником «Металлиста», который был расформирован из-за того, что его последний владелец Сергей Курченко перестал финансировать клуб и отказался продать его другим потенциальным инвесторам. Сейчас «Металлист 1925» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, а сезон 2020/2021 в Кубке Украины для команды завершился на стадии 1/64 финала поражением от «Альянса» (0:2).

История противостояний:

Сегодняшний матч между «Альянсом» и «Металлистом 1925» станет третьим официальным и пятым вообще в истории противостояний команд. Впервые коллективы встретились 7 июля 2019 года в Ахтырке в товарищеском матче. Первая игра для команд завершилась вничью 1:1: на гол Владислава Шарая на 68-й минуте харьковчане ответили мячом Лукаса на 86-й. Впоследствии команды провели второй, и пока последний товарищеский матч 8 февраля 2020 года в Высоком Харьковской области. Тогда «Металлист 1925» провел в ворота «Альянса» четыре сухих мяча. В первом официальном матче, прошедшем в Кубке Украины 2020/2021, «Альянс» благодаря дублю Сергея Загинайлова добыл первую победу в противостоянии с харьковчанами. Однако, в первом матче в Первой лиге победу получил «Металлист 1925». В игре, проходившей меньше месяца назад в Харькове, хозяева одержали победу со счетом 2:1, забив два мяча за 20 минут. «Альянс» смог собраться с силами и на 40-й минуте усилиями Андрея Герта отквитать один гол, но, несмотря на преобладание над соперником во втором тайме, реализовать эту победу липоводолинцы хотя бы в один мяч не смогли.

Спорт
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