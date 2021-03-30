Новий земельний скандал. На Сумщині дерибанять 600 гектарів землі. Бюджет втрачатиме десяток мільйонів гривень щорічно 8 квітня на сесії Лебединської міськради роздерибанили близько 600 гектарів землі, більша частина якої передана самим же депутатам та чиновникам міськради та їхнім родинам. Про це стало відомо з рішення міськради.

Згідно з проектом рішення щодо надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства для подальшої передачі у приватну власність розподілено близько 600 гектарів землі. Серед тих, хто отримає по 2 гектари землі, є чимало місцевих чиновників та депутатів.

За підрахунками експертів, якби ці землі були передані в оренду без застосування земельних аукціонів, Лебединська громада могла б отримувати щороку у місцевий бюджет близько трьох мільйонів гривень! А якби ці землі були виставлені на земельний акціон, ця сума сягала б близько 10-12 мільйонів гривень. Ці кошти могли б бути спрямовані на соціальні проекти місцевої громади. Проте новообрані депутати, каденція яких щойно розпочалась, абсолютно про це не піклуються, незважаючи на те, що місцевому бюджету бракує коштів навіть на основні витрати: медицину, освіту та освітлення, – утримувати які зобов'язали місцеві громади.

Це вже друга спроба депутатів: міський голова Олександр Бакликов ветував таке рішення міськради від 31 березня 2021 року, проте депутати ініціювали повторний розгляд цього питання та подолали вето більшістю голосів.

Місцеві чиновники та депутати не посоромились отримувати землю, оформлюючи її на свої родини, абсолютно не беручи до уваги інтереси громади. Кого ж ми бачимо у списках на отримання цих земель?

Секретар ради Дмитро Коваленко (який і готував відповідний проект рішення) вирішив отримати землю не лише на себе, а на цілу родину – на дружину Людмилу, двох синів Анатолія та Максима і Надію Коваленко. Чиновник претендує на 10 гектарів землі за межами села Катеринівка.

Троє родичів заступника міського голови Олександра Білокобильського – Білокобильські Людмила, Сергій та Любов (всі проживають за однією адресою) претендують на 6 га за межами села Великий Вистороп.

Інша заступниця міського голови Олена Кірєєва бажає отримати 4 гектари землі за межами села Великий Вистороп на себе та свого сина.

Депутат Вердибоженко Юрій («Слуга народу») хоче отримати 8 гектарів за межами села Будилка, оформивши їх на себе та на свою сестру Валентину, дочку Олександру, та батька.

Ще троє родичів депутатки від «Слуги народу» Наталі Яценко хочуть отримати кожен по 2 гектари за межами села Кам’яне – загалом 6 гектарів.

Керуючий справами виконавчого комітету Лебединської міськради Сергій Подолько хоче отримати в інтересах своєї доньки Луїзи 2 гектари землі.

Іще 10 працівників міськради претендують на землі поза межами села Великий Вистороп. Це Павленко Ніна, Магаляс Юрій, Король Альона, Ковалевська Наталія, Корчменко Юлія, Таран Валерій, Кіріченко Катерина, Таран Тетяна, Харченко Олексій. Кожен по 2 гектари, а Несмашна Олена - за межами села Рябушки.

Також щасливими власниками 2 гектарів землі можуть стати родичі депутатів Лебединської міськради: Тетяна Іванівна – мати депутатки Наталі Логвиненко від партії «Сила і честь», а також Михайло – чоловік депутатки Валентини Скрипаль («Слуга народу») та донька Ігоря Ячменьова («Слуга народу») – Олександра. Клюс Людмила та її чоловік Олександр Володимирович Клюс – претендують на 4 гектари землі за межами села Рябушки.

Нагадаємо, міський голова Олександр Бакликов ветував таке рішення міськради від 31 березня 2021 року, проте сьогодні рішенням міськради це вето було подолано.