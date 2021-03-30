Какие нарушения прав психически больных обнаружены на Сумщине? (видео) Мониторинговая группа в составе работника Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Елены Темченко, эксперта в области психиатрии Сергея Шума и монитора Валентины Волик осуществила визит в КНП Сумского областного совета «Областная клиническая специализированная больница», где обнаружила жестокое и унижающее достоинство обращения к пациентам.

Это цитата из материала на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Что за нарушение обнаружили и дальше будет происходить с результатами мониторинга, рассказала Суспільному Валентина Волик, участница мониторинговой группы.