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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:13212

Сумские дорожники красят урны на остановках

С 1 апреля работники КП «Дорремстрой» осуществляют уборку посадочных площадок на остановках общественного транспорта по летнему графику - один раз в два дня (15 раз в месяц).

Летнее содержание включает в себя очистку посадочных площадок от мусора, песка, грунтовых и других наносов путем их подметания; очистки от объявлений и рекламных листовок; вывоз мусора из урн.

Кроме того, пока погодные условия и состояние дорожного покрытия еще не позволяют наносить дорожную разметку, решено использовать разметочные машину с пульверизатором для окраски мусорных урн на остановках.

Использование машины позволит значительно сократить расходы и сэкономить время. Ведь не придется сначала собирать урны на остановках по всему городу, транспортировать на базу КП для покраски, а затем снова развозить и устанавливать их на места.

Уборку и покраску урн КП «Дорремстрой» осуществляет только на тех остановках, где нет субъектов хозяйствования. Содержание остановок, на которых работающие киоски, мини-магазины и т.д., должна осуществляться предпринимателями владельцами этих временных сооружений.

Всего по заказу департамента инфраструктуры города в текущем году КП «Дорремстрой» содержит 307 остановок на территории Сум и сел Нижнее и Верхнее Песчаное с 390 существующих.

Перечень остановок, подлежащих содержанию, можно посмотреть здесь.

КП «Дорремстрой» осуществляет исключительно санитарное содержание (то есть уборку) посадочных площадок на остановках общественного транспорта. Мелкий текущий ремонт самих остановок (скамеек, навесов, павильонов и т.д.) осуществляет их балансодержатель - КП «Паркинг», собственными силами и за счет средств городского бюджета, сообщается на сайте КП «Дорремстрой».

Общество
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