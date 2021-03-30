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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:57185

В Ямполе полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

Воспользовавшись случаем, что подруга находится в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно судимый злоумышленница украла ее гаджет.

С заявлением в полицию Ямполя обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у его жены был похищен мобильный телефон.

Как выяснили правоохранители, в тот день супруги были в гостях у знакомых, где употребляли спиртные напитки. Заявитель пошел домой раньше, а вот его жена осталась. По возвращении женщины домой выяснилось, что телефон исчез.

Правоохранители провели проверку и установили причастность к краже неоднократно судимой 46-летней местной жительницы, которая тоже была в гостях. Последняя призналась в содеянном и рассказала, что гаджетом завладела, когда вела домой опьяневшую подругу. Сейчас «мобильный» уже возвращен хозяйке.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, однако окончательное наказание женщине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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