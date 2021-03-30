На Сумщине серийного грабителя лишили свободы на 4 года Белопольский отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего жителя Сумского района, который грабил магазины.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что молодой человек к этому уже был трижды судим за хулиганство, кражи и грабежи. После освобождения из мест лишения свободы он на путь исправления не стал, законного заработка не имел, поэтому придумал схему бесплатного получения необходимых вещей и продуктов питания. Молодой заходил в небольшой магазин, где просил продавщицу подать ему пакет и необходимые продукты питания или бытовые предметы, делая вид, что планирует рассчитаться за предоставленный товар. Однако, как только вещи были сложены в пакет, молодой человек бежал из магазина, не рассчитавшись.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 186 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.