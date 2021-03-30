Заммэра Сум положила почти все заработанное в кубышку Заммэра Сум Вера Мотречко показала доходы за прошлый год, подав декларацию в НАПК.

Зарплата единственной из заместителей мэра, которой удалось сохранить свою должность после выборов, Веры Мотречко в прошлом году выросла - 564 тыс. грн (в 2019 году - 517 тыс. грн), рост составил 9% (в 2019 году – 17%). В среднем это по 47 тыс. грн в месяц (было по 43 тыс. грн). Также она получила 17 тыс. грн зарплаты по совместительству от СумГУ (в 2019 году было 3 тыс.).

Ее муж заработал в 2,5 раза меньше: 221 тыс. грн на АО «Технология» (было 198 тыс. грн).

У заммэра по-прежнему есть дом площадью 159 кв. м в Сумах, но нет под ним земли. Зато есть 467 кв. м земли в Великой Черенетчине. У нее в собственности по-прежнему тот же Volkswagen Passat 1.8 TSi 2012 г.в.

Похоже, что почти всю свою прошлогоднюю зарплату Вера Мотречко оставила на черный день либо вложила в банк: у нее 250 тыс. грн и 10 тыс. долларов налички, а также 15 тыс. грн и 9 евро в банке (раньше за ней такой бережливости не наблюдалось или во всяком случае она не показывала ее в декларациях).