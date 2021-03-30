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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жительница Сумщины, которая заказала киллеру бывшего мужа, получила вместо 15 лет условное наказание

Недавно Конотопский горрайсуд рассмотрел уголовное производство в отношении 33-летней местной жительницы Анны (имена изменены).

Анна и ее муж Дмитрий поженились в 2008 году, потом у супругов родились двое детей, один из которых - инвалид. Денег в семье не хватало - зарплата Дмитрия, работавшего через день, была относительно небольшой, соцвыплаты на младшего ребенка и пенсия по инвалидности старшего - тоже одни слезы. К тому же Дмитрий, по словам жены, нередко злоупотреблял спиртным и устраивал ссоры, а также часто ездил на выходные к матери и помогал ей финансами. Это не особо радовало Анну, которая почти все время было дома с детьми и искала эпизодические подработки по объявлениям, пишет Ваш шанс.

Впрочем, это не помешало ей найти нового кандидата на роль мужа. После очередной ссоры Анна просто собрала вещи и переехала с детьми, которым на тот момент было семь лет и три года, к другому мужчине - Максиму, снимавшему квартиру пополам с товарищем. Это стало сюрпризом для Дмитрия. Но он готов был простить изменницу - хотя бы ради детей. Почти каждый день он приходил по новому адресу жены, чтобы общаться с детьми, часто звонил им, в том числе и глубоким вечером, всячески уговаривал жену вернуться к нему. Постоянное присутствие экс-мужа в ее жизни очень раздражало Анну. Да и жизнь в съемной квартире, где, кроме ее нового возлюбленного, жил еще и его товарищ, тоже трудно было назвать комфортной. Анна, которая, как выяснилось, уже была беременна от Максима, все чаще мечтала вернуться в свое жилье, где все было удобным и привычным для нее и для детей. Но там ее поджидал Дмитрий, с которым нужно было еще развестись и разделить квартиру. А значит, либо искать средства на выплату ему половины стоимости жилья, либо все равно скитаться по арендованным углам, потому что на покупку новой квартиры денег от половины стоимости старой не хватило бы. В общем, предполагаемый процесс решения квартирного вопроса был долгим и заведомо неприятным, все еще официальный муж надоедал звонками и визитами, и Анна начала мечтать о том, чтобы Дмитрий просто умер. Ведь может же он разбиться на своем мотоцикле или погибнуть в пьяной драке - это мигом решило бы все проблемы, а дети еще и получали бы пенсию по утрате кормильца!

Вскоре Анна от мечтаний перешла к конкретным планам: ее муж должен умереть! Нужно только найти человека, который ему в этом поможет. И этот человек должен согласиться убить Дмитрия за те небольшие деньги, которые может собрать Анна, - например, 2 тыс. грн.

Круг общения женщины был невелик - поэтому она поинтересовалась у соседа по квартире, не знает ли он людей, которые могут согласиться освободить ее от бывшего. Тот сказал, что поспрашивает у знакомых, а сам начал подыскивать себе новое жилье, потому что понимал, что вся эта затея добром не кончится. Он действительно посоветовался с одним из своих знакомых Михаилом - сначала по Интернету, а потом и в личном общении. Вместе мужчины решили проявить солидарность к Дмитрию, которого хочет убить коварная бывшая. Понимая, что если они откажутся от «заказа», то она просто найдет кого-то еще, они решили согласиться и обратиться в полицию. Но нужно было уточнить: вдруг Анна передумала или пошутила? Поэтому сосед по квартире организовал встречу Анны с потенциальным киллером. Все прошло легко и красиво, как в голливудском фильме. Женщина передала Михаилу анкетные данные мужа, его фотографию и аванс - тысячу гривен. Вторую половину суммы киллер должен был получить после предоставления ей фото убитого Дмитрия. Но вместо того, чтобы подстерегать жертву, Михаил принес доказательства полученного заказа в полицию.

Через четыре дня он позвонил Анне, сказал, что выполнил ее просьбу, и готов предоставить фотографию. Снимок с «трупом» Дмитрия уже сделали к этому времени сотрудники уголовного розыска. После выплаты Михаилу оставшейся суммы женщину задержали. Ей угрожало до 15 лет лишения свободы.

За время следствия и суда Анна успела и развестись с бывшим мужем, и родить третьего ребенка, и потерять одного из детей Дмитрия. Свою вину она не отрицала. Дмитрий простил ее и просил суд не наказывать женщину строго и не лишать свободы - ведь с ней все еще остается их общий ребенок, и он не может его забрать, поскольку ездит на заработки. А она уже осознала свою вину и раскаялась.

Коллегия судей признала Анну виновной и, учитывая все обстоятельства и позицию потерпевшего, приговорила ее к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком, который будет длиться до достижения ее младшим ребенком семилетнего возраста.

Право
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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