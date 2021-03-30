Управделами Сумского исполкома бомжует Управляющая делами исполкома Юлия Павлик, которая в прошлом году совершила головокружительную карьеру: в июне 2019 года стала помощницей мэра, а спустя год – управделами, показала свои доходы.

Судя по фото в ее Фейсбуке, она тут и живет, на работе

В прошлом году она заработала 392 тыс. грн (32,7 тыс. грн в месяц), что больше, чем в 2019 году – 225 тыс. грн – на 74% (правда, тогда она полгода была главным специалистом управления по хозяйственным и общим вопросам, а затем помощником мэра).

Из объектов недвижимости у нее только 4 сотки земли и недостроенный до м в 50 кв. м в Закарпатской области, которыми она владеет на пару с некоей Викторией Островской-Крузе. Где живет в Сумах – неизвестно, хотя должны была указать в декларации.