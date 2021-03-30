Сколько заработал новый первый заммэра Сум? Новый первый заммэра Михаил Бондаренко, которого депутаты утвердили на должность еще в декабре 2020 года, приступил к обязанностям только спустя месяц, поэтому в мэрии в 2020 году не успел заработать ни копейки.

Зато в Межрегиональном центре быстрого реагирования, который дислоцируется в Ромнах, где он работал начальником отдела персоналом, он получил за год тоже нехилую зарплату – 473 тыс. грн (в среднем почти 40 тыс. грн в месяц). В 51 год он уже пенсионер – 27 тыс. грн, получил монетизированные льготы на 11 тыс. грн, путевку от Центра почти за 10 тыс. грн, 6 тыс. грн дохода от сдачи в аренду имущества, денежную помощь к 9 Мая – 1390 грн.

Из денежных активов у первого заммэра 200 тыс. грн наличкой.

В его собственности земельный участок в 2 га в Роменском районе за 61 тыс. грн и автомобиль KIA Sportage2.0 TD 2013 г.в. за 308 тыс. грн. Живет он в доме отца 131 кв.м в Ромнах, который находится на его же земле в 6 соток.