В Кролевце водитель сбил велосипедиста и сбежал с места аварии Происшествие произошло в пятницу, около девяти часов вечера, по ул. Европейской в городе Кролевец.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля «Рено Меган» допустил наезд на 51-летнего мужчину, который находился за рулем велосипеда. В результате велосипедист получил телесные повреждения, а вот водитель автомобиля покинул место происшествия.

Установить личность водителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленных неподалеку от места происшествия. Им оказался 29-летний местный житель.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.