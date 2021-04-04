На Сумщине больше новых случаев коронавируса, чем в Киеве 13738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года.

В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5545 человек; выписаны из больниц - 6231 человек; летальных случаев - 258; выздоровели - 4657 человек; осуществлено тестирований за сутки - 75538 (в частности методом ПЦР - 36311, методом ИФА - 9030), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30197.

За все время пандемии в Украине заболело - 1745709 человек; выздоровели - 1347193 человека; летальных исходов - 34 333; проведения ПЦР-тестов - 8334111.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 552 случая;

- Винницкая область - 397 случаев;

- Волынская область - 226 случаев;

- Днепропетровская область - 1143 случая;

- Донецкая область - 668 случаев;

- Житомирская область - 616 случаев;

- Закарпатская - 287 случаев;

- Запорожская область - 328 случаев;

- Ивано-Франковская область - 234 случая;

- Киевская область - 804 случая;

- Кировоградская область - 171 случай;

- Луганская область - 56 случаев;

- Львовская область - 865 случаев;

- Николаевская область - 386 случаев;

- Одесская область - 1075 случаев;

- Полтавская область - 194 случая;

- Ривненская область - 330 случаев;

- Сумская область - 762 случая;

- Тернопольская область - 505 случаев;

- Харьковская область - 1388 случаев;

- Херсонская область - 186 случаев;

- Хмельницкая область - 1060 случаев;

- Черкасская область - 646 случаев;

- Черновицкая область - 304 случая;

- Черниговская область - 555 случаев.