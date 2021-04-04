На Сумщине больше новых случаев коронавируса, чем в Киеве

В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 5545 человек; выписаны из больниц - 6231 человек; летальных случаев - 258; выздоровели - 4657 человек; осуществлено тестирований за сутки - 75538 (в частности методом ПЦР - 36311, методом ИФА - 9030), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30197.
За все время пандемии в Украине заболело - 1745709 человек; выздоровели - 1347193 человека; летальных исходов - 34 333; проведения ПЦР-тестов - 8334111.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 552 случая;
- Винницкая область - 397 случаев;
- Волынская область - 226 случаев;
- Днепропетровская область - 1143 случая;
- Донецкая область - 668 случаев;
- Житомирская область - 616 случаев;
- Закарпатская - 287 случаев;
- Запорожская область - 328 случаев;
- Ивано-Франковская область - 234 случая;
- Киевская область - 804 случая;
- Кировоградская область - 171 случай;
- Луганская область - 56 случаев;
- Львовская область - 865 случаев;
- Николаевская область - 386 случаев;
- Одесская область - 1075 случаев;
- Полтавская область - 194 случая;
- Ривненская область - 330 случаев;
- Сумская область - 762 случая;
- Тернопольская область - 505 случаев;
- Харьковская область - 1388 случаев;
- Херсонская область - 186 случаев;
- Хмельницкая область - 1060 случаев;
- Черкасская область - 646 случаев;
- Черновицкая область - 304 случая;
- Черниговская область - 555 случаев.