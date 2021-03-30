На Сумщине подростки на мотоцикле попали в аварию ДТП произошло 1 апреля в с. Ведмежье Роменского района.

16-летний парень, управляя мотоциклом «Soul Lux», не справился с управлением и допустил его падение.

В результате этого водитель и его 15-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Обоих участников ДТП доставили в Роменскую районную больницу.

Следователями Роменского районного отдела полиции уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Роменский районный отдел полиции.