Сумчане отобрали у броварчан очко в двух матчах Сегодня, 2 апреля, в Сумах прошло два матча чемпионатов Украины по гандболу в высших лигах.

Сначала на паркет спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко вышли женские команды ГК «СумДУ» и «Будивельник-БСФК» из Броваров. Игра завершилась вничью 41:41 (21:19). Лучшим в составе наших были: Марина Поцелуева – 11 голов, Екатерина Ерохова – 8, Мария Спивак – 7, Мария Коваленко – 6…

Затем в манеже СумГУ играли мужские «RGM Group - СумДУ» и тоже «Будивельник-БСФК» из Броваров. Здесь сильнее оказались гости 27:39 (13:18). Лучшим в составе сумчан был Андрей Занимонець – 9 голов.

Завтра состоятся повторные матчи. Мужскую игру покажут в Ютубе.