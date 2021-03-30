На Сумщине провели в последний путь 26-летнего воина АТО Сегодня, 2 апреля, у Роменской ЦРБ АТОшники Роменщины попрощались со своим побратомом Олегом Зибровым.

Парень отслужил в армии, затем в 2015-2016 годы добровольцем ушел на защиту Украины, в зону АТО. Сам он родом из Гадяча, но, вернувшись из АТО, проживал с семьей в с. Байрак, пишет Ромны24.

Во время несчастного случая получил тяжелые телесные ожоги - до 70%. За его жизнь боролись медики Роменской больницы, но спасти Олега не удалось.

У Олега осталась жена и дочь 1,2 года.

Сегодня с ним в Ромнах попрощались побратимы, а похоронят молодого героя в его родном Гадяче.

«Очень больно, когда из жизни уходят такие молодые люди, как Олег. Такие преданные защитники гибнут в мирной жизни. Тем, кто заглядывал в глаза смерти на войне, здесь - на мирной территории, не хватает психологической поддержки, внимания и понимания», - говорит участник АТО, заместитель военного комиссара Алексей Яременко.