С 3 апреля Сумах усилили карантин Сегодня, 2 апреля, исполнительный комитет Сумского городского совета принял решение о дополнительных неотложных ограничительные мерах с целью недопущения на территории Сумской городской территориальной громады ухудшения эпидемической обстановки, связанной с острой респираторной болезнью COVID-19.

В соответствии с принятым исполнительным комитетом решением с 3 по 11 апреля запрещено посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос) с целью отдыха и скопления людей в общественных местах более трех человек.

Запрещается выход из помещений (помещений) и нахождения на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Запрещается посещение всех учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых оба родителя) и внешкольного образования спортивного профиля ДСШ, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно массовых мероприятий Украины.

Как отметила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, для дальнейшего посещения детьми учреждений дошкольного образования их родителям не нужно обновлять предоставленные ранее справки.

Государственные учреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, в соответствии с решением исполнительного комитета, должны осуществлять прием граждан в онлайн режиме.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти по возможности на дистанционную форму работы.

Субъектам хозяйствования, которым разрешено осуществлять хозяйственную деятельность при введении ограничений, введенных решением центральных и местных органов исполнительной власти, необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-противоэпидемических требований, установленных Главным государственным санитарным врачом Украины.

Супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.

Проведение мероприятий в рамках общегородского месячника по благоустройству на территории Сумской городской территориальной общины с соблюдением установленных противоэпидемических требований.

Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы, органы полиции поручено обеспечить контроль за соблюдением действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий на территории Сумской городской территориальной общины.

Сумскому районному управлению полиции ГУНП в Сумской области, Управлению патрульной полиции в Сумской области Департамента патрульной полиции, 1-му государственному пожарно-спасательному отряду Управления ГСЧС Украины в Сумской области - организовать проведение оповещения и информирования населения о введены ограничительные противоэпидемические мероприятия с использованием специализированной техники с громкоговорителями ; осуществить контроль за организацией работы мобильных групп по контролю за соблюдением требований на объектах, расположенных на территории населенных пунктов Сумской городской территориальной общины, определенных распоряжениями городского головы от 26 февраля 2021 № 74-Р и от 23 марта 2021 № 111-Р .

Если ситуация не улучшится, срок действия решения может быть продлен.