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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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АФФК «Сумы» не пробился в финал Кубка Украины

В финале «Продэксиму» из Херсона будет противостоять столичный «ХИТ».

Во второй полуфинальной паре Кубка Украины по футзалу хозяева «Финала Четырех» встречались с прошлогодним финалистом – «ХИТом» из Киева. Из-за дисквалификации Олег Лукьяненко не мог рассчитывать сразу на трех исполнителей: Сухова, Серого и Чернявского. У хозяев отсутствовал травмированный Кефа.

Место в воротах столичной команды занял уроженец Сумщины Сирицкий. В свою очередь ворота сумчан в этой встрече защищал Балухта, который достаточно хорошо себя проявил в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата с «Продэксимом».

В течение первого тайма был всего один забитый мяч. На десятой минуте встречи его автором стал Андрей Борсук – 0:1.

Десятая минута второго тайма снова стала счастливой для гостей. Жук воспользовался ошибкой Романа Зеленского, отобрал мяч у капитана сумчан и удвоил преимущество столичного клуба.

Тренер сумчан Ярослав Песоцкий решил рисковать. Почти сразу сумчане пошли вперед с пятым полевым и за две минуты получили результат. Сирицкий отбил мяч перед собой после удара Зеленкевича, а Зеленский опередил Игоря Борсука на добивании, сократив разницу до минимума.

Однако дальше забивали только гости. Жук вышел на ударную позицию, и если с первым его ударом справился Балухта, то со второй попытки Евгению удалось оформить дубль.

Заключительный мяч в этом поединке на свой счет записал Боргун. Также после фола и второй желтой для Зеленского имел возможность оформить хет-трик и Жук. Однако, Евгений с десятиметровой отметки не попал в створ ворот.

Как итог, 1:4 - «ХИТ» становится вторым финалистом и завтра в 14:00 будет вести борьбу за трофей в матче с «Продэксимом».

Добавим, что лучшим игроком матча в составе хозяев был признан Денис Зеленкевич. Среди киевлян отличие получил Александр Сирицкий.

АФФК «Сумы» (Сумы) - «ХИТ» (Киев) - 1:4 (0:1)

Голы: Зеленский (33) - А. Борсук (10), Жук (30, 37), Боргун (39)

Предупреждение: Зеленский (19), Игумнов (20), Сметаненко (28), Фетько (38)

Удаление: Зеленский (40, вторая ЖК)

Нереализованный дабл-пенальти: Жук (40)

Пресс-служба Ассоциации футзала Украины

Спорт
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