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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:55151

В Ямполе начали сносить стены старинного торгового ряда

Речь идет об остатках сооружения на углу улиц Спасо-Преображенская и Глуховский шлях в историческом центре Ямполя.

О намерениях застроить эту территорию стало известно в конце мая прошлого года, когда на сайте Ямпольского поселкового совета появился проект детального плана этого земельного участка. Согласно документа, там предполагается размещение летней площадки кафе, места подъезда автотранспорта с площадкой для разворота, реконструкция инструментального цеха с пристройками под магазин продовольственных товаров. Старые же стены планировалось снести.

Стены - остатки «Неплюевского торгового ряда» является одной из старейших кирпичных сооружений поселка, но они так и не получили статус исторического памятника, поэтому не находились под охраной государства, пишет yampil.info.

Общество Архитектура
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