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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:19599

В Сумах неизвестные пассажиры напылили в новых троллейбусах

Такова позиция КП «Электроавтотранс» по поводу пыльных спинок сидений в новых троллейбусах.

«Новые троллейбусы неделю работают в линии и перевозят горожан. Однако, то, что видим на фото - яркое свидетельство об отношении именно пассажиров к коммунальному транспорту. Почему? Посмотрите внимательно на изображение! Конечно, сначала внимание привлекают загрязненные спинки мест для сидения и мало кто обратил внимание на пол, окна и перила. Как пол может быть чище, чем сидение, если по словам автора поста, троллейбусы якобы не убираются? Официально заявляем, уборка и мойка в салонах коммунального транспорта осуществляются перед выездом транспортных средств в линию. Вот в таком виде выехал этот же троллейбус №088 и остальные на маршруты (и это фото сделано одним из транспортных активистов). Кроме того, раз в неделю каждая машина проходит ТО-1, во время которого проводится генеральная уборка. Что касается дезинфекции и обработки салонов, то ее проводят 2 (две) бригады дважды в сутки.

Предвидя реакцию хейтеров и скептиков, можем заверить, что приведенные выше факты относительно санитарного состояния и дезинфекции легко проверить: весь процесс фиксируется на видеокамеры и заносится в специальные журналы ответственными лицами.

И пока мы с вами не научимся относиться бережно будь то к транспорту, придомовым территориям, местам досуга и отдыха и т.д., равняться на Европу будет оставаться только в соцсетях. Хотите изменений - начните с себя!

Ежедневно для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров прилагают усилия как власть, так и руководство КП СГС «Электроавтотранс» вместе коллективом, насчитывающим около 500 человек! В очередной раз мы просим каждого из вас проявить свою добросовестность. Только там - вместе - мы будем шагать навстречу изменениям к лучшему!

С уважением к пассажирам многочисленный коллектив КП СГС «Электроавтотранс», - говорится в сообщении.

Напомним: сумчанин Алексей Васильев выложил в Фейсбуке фото грязных сидений новых троллейбусов. По его мнению, их не убирали со времени сборки на заводе.

Напомним: сумские чиновники любят обвинять сумчан во всех бедах города. Например, когда упал один из пролетов перил Харьковского моста, департамент инфраструктуры обвинил «неизвестных лиц», которые сломали мост. На самом деле несколько человек просто оперлись на перила, чуть не упав в реку после падения ограждения и сами сообщили об этом властям.

Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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