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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:23377

В Конотопе СБУ поймала сепаратиста

Спецслужбы пресекли незаконную деятельность жителя Конотопа, который распространял в Интернете материалы по свержению конституционного строя, захвату государственной власти и изменению границ территории Украины.

По данным предварительного следствия, сторонник «русского мира» получал деструктивный контент от контактов, с которыми поддерживал связь через запрещенную в Украине соцсеть, а также в тематических сообществах антиукраинского направления.

Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику, смартфон и SIM-карту, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению интернет-агитатора проводились сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

С начала года СБУ в Сумской области разоблачила двух интернет-агитаторов, материалы в отношении еще двух сторонников «русского мира» направлено в суд, сообщает СБУ.

Право
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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