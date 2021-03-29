МСК «Сумчанка» стартует в «Кубке Содружества» в Беларуси VIII Международный турнир по хоккею на траве среди женских команд «Кубок« Содружества» пройдет 2-6 апреля в Барановичах.

В турнире участвуют 8 команд из Беларуси, Украины и России, разбитые на две группы. После группового турнира пройдут полуфиналы и финал. Группа «А»: «Ак Барс-Динамо» (Казань, Россия), ХК «Минск» (Беларусь), ГХК «Ритм» (Гродно, (Беларусь), Беларусь U 18. Группа «Б»: МСК «Сумчанка» (Сумы, Украина), ХК «Виктория» (Смолевичи, Беларусь), «Текстильщик-Барг» (Барановичи, Беларусь), Сборная Свердловской области (Россия). Расписание игр сумчанок: 2 апреля 16.00 16:00 «Текстильщик» - МСК «Сумчанка» 3 апреля 12:00 МСК «Сумчанка» - ХК «Виктория» 4 апреля 14:00 Сборная Свердловской области - МСК «Сумчанка» Трансляция первой игры по ссылке.